Ermittler: Arzt zog Fäden bei „Aderlass“-Doping

Grabherr berichtete, wie nach einer ARD-Dokumentation im Jänner 2019 und einer darauf folgenden Vernehmung des österreichischen Langläufers Johannes Dürr in Innsbruck mit den Ermittlungen begonnen worden sei. Am 25. Jänner sei erstmals das Handy des Arztes abgehört worden. Danach folgten die Telefone der weiteren Angeklagten. Zudem wurden E-Mails überwacht und das Auto von Mark S. mit einem Peilsender präpariert. Am 27. Februar 2019 wurden Mark S. und vier Helfer verhaftet.