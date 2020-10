bett1HULKS Indoors jetzt ohne Zuschauer

„Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv an einem professionellen, 59-seitigen Hygienekonzept gearbeitet, das wir zuletzt nochmals erweitert und verfeinert haben. Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir trotz der aktuell schwierigen Situation zwei sichere Turniere veranstaltet hätten. Wir sind traurig und erschüttert darüber, dass wir in der über 20.000 Zuschauer fassenden LANXESS arena nun vor leeren Rängen spielen müssen. Es tut uns vor allem für die Besucher in Köln leid, die schon lange ohne Spitzentennis auskommen mussten und nun vorerst kein Live-Tennis mehr erleben dürfen“, betonte Edwin Weindorfer, CEO der veranstaltenden e|motion group.