Die Wettervorhersage für Weltcup-Auftakt in Sölden

Obwohl im heurigen Jahr corona-bedingt der Weltcup-Auftakt in Sölden unter schwierigen Vorzeichen über die Bühne gehen wird, scheint es so, als ob zumindest das Wetter den Rennen keinen Strich durch die Rechnung machen wird. Für das gesamte Wochenende zeigten sich die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) „relativ optimistisch“. Am Samstag könnte sich am Vormittag im hinteren Ötztal sogar schon die Sonne zeigen.