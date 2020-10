Aschbacher: „Arbeitsmarkt ist sehr angeschlagen“

In meisten Bundesländern herrscht Lehrlingsmangel

Die Entwicklung bei den Lehrstellen stimmt die Arbeitsministerin optimistisch. Ende September gab es 8406 Lehrstellensuchende und 8.805 offene Lehrstellen. Die Situation sei aber regional unterschiedlich, in Wien gebe es sieben Lehrstellensuchende pro Lehrstelle, in den meisten anderen Bundesländern herrsche Lehrlingsmangel.