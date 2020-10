Mehr Service bei Großbauten

Welche GmbH-Leistungen in Anspruch genommen werden, entscheiden die Gemeinden. „85 Projekte liegen vor. 20 davon mit fast 45 Millionen Euro an Investitionen lassen sich voraussichtlich nächstes Jahr umsetzen“, teilt Goger mit. Bis Mitte 2022 soll das neue Feuerwehrhaus in Zurndorf fertig sein. Der Start der Arbeiten für den 3,7-Millionen -€-Bau soll im Frühjahr 2021 erfolgen. „Das Projekt ist unserer Gemeinde schon lange ein wichtiges Anliegen“, betont Bürgermeister Werner Friedl.