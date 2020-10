Touristiker wollen mit „sicherem Urlaub“ punkten

„Die entscheidende Frage wird sein, ob es Reisewarnungen gibt“, meinte Haslauer. Deshalb müsse man alles tun, um die Infektionszahlen in Salzbur gzu senken. Der Landespolitiker will im Winter zusätzliche Teststraßen für Gäste einrichten. Er verlangte außerdem europaweit einheitliche Standards bei der Anerkennung von Schnelltests sowie bei Quarantänebestimmungen. Er befürwortet eine Registrierung der Gäste in Lokalen, um im Fall des Falles die Nachverfolgung der Kontakte zu erleichtern.„Es ist in unserem ureigensten Interesse, einen Lockdown oder die Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern“, sagte Haslauer.