Wegen Corona freigestellt: Näherin gekündigt

Eine Näherin aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich wurde gekündigt, nachdem sie ihrem Arbeitgeber ein gültiges Covid-19-Risiko-Attest vorgelegt und ihr Recht auf Arbeitsfreistellung in Anspruch genommen hatte. Am Arbeits- und Sozialgericht Wels wurde die Kündigung nun aufgehoben. Das Arbeitsverhältnis bleibt somit aufrecht, die Frau ist mit 90 Prozent der Bezüge freigestellt, teilte die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) am Sonntag in einer Aussendung mit.