Hier im Video: Das erste Handball-Spiel mit Maske

Im spanischen Bundesland Castilla y Leon beschloss man, dass jede Art von Sport, in der es zu einem Körperkontakt mit dem Gegner kommt, fortan nur mehr mit Mund-Nasen-Schutz ausgetragen werden darf. Das heißt: Auch während des Spiels müssen die Stars Masken tragen. So geschehen am Samstag bei der Handball-Erstligapartie Ademar Leon gegen SInfin.