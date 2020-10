Pauger liefert Weltcup-Sensation

Seinen bislang letzten Weltcup beendete Leon Pauger im August 2018 in Lausanne (Sz) als 48. und Letzter. Welch unglaublichen Sprung der Bregenzer seither gemacht hat, bewies der Shootingstar der österreichischen Triathlonszene gestern beim Sprint-Weltcup in Arzachena (It).