Fix: Überraschendes Blitz-Comeback von Hülkenberg

Jetzt ist es also fix: Nico Hülkenberg kehrt erneut kurzfristig als Fahrer des Teams Racing Point in die Formel 1 zurück! Der Deutsche ersetzt beim Grand Prix der Eifel den kranken Kanadier Lance Stroll. Stroll hatte sich wegen einer Magenverstimmung für das dritte und letzte Freie Training am Samstag abgemeldet.