Österreichs dritter EURO-Gegner: Warnung von Foda

Der dickste mögliche Brocken als Österreichs dritter EURO-Gegner ist seit Donnerstag weg: Rumänien verpasste durch ein 1:2 in Island die Chance, sich im November in Budapest mit Ungarn um ein Ticket für die Endrunde zu „,matchen“, als EURO-Gastgeber wären die Rumänen ja in die Österreich-Gruppe mit den Spielorten Bukarest und Amsterdam gekommen. Dennoch gibt es eine Warnung von ÖFB-Teamchef Franco Foda.