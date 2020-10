Mauerwerk hofft auf den Trainereffekt!

Das 0:3 gegen Wiener Viktoria war für Stefan Rieger das Ende beim FC Mauerwerk. Sein Nachfolger war auch gleichzeitig sein Vorgänger. Präsident Mustafa Elnimr istallierte wieder Norbert Schweitzer als Trainer. Er soll das „sinkende“ Schiff wieder auf Vordermann bringen. Kuriose Sache: das letzte Spiel von Schweitzer auf der Betreuerbank von Mauerwerk war ein 2:2 gegen den Wiener Sport-Club. Heute sitzt er bei seiner Rückkehr also wieder gegen den Wiener Sport-Club auf der Betreuerbank. Mit einem 2:2 will er sich aber nicht zufriedengeben. „Wir wollen gewinnen. Ich will immer siegen. Auch in Dornbach“, klingt Schweitzer zielstrebig.