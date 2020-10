Lungauer Wirtin: „Wir müssen jetzt zusammenhalten“

„Wir sind von der früheren Sperrstunde nicht so stark betroffen, wie die Nachtgastronomie“, erzählt die Wirtin der „Krone“. Sie hat Verständnis: Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen. „Das ist eine noch nie dagewesene Situation. Wir müssen jetzt vernünftig denken und zusammenhalten, um gemeinsam die Wintersaison zu retten“, bekräftigt Gruber. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael führt sie den Staigerwirt an der Marktstraße in St. Michael im Lungau. Es ist eines der wenigen Wirtshäuser in der Region, das zu dieser Jahreszeit noch offen hat.