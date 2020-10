Überfall mit Schwert: Erster Täter stellte sich

Wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag via Aussendung berichtete, habe sich einer der Verdächtigen, ein 17 Jahre alter irakischer Staatsbürger, am Mittwochabend selbst bei der Polizeiinspektion Hufelandgasse gestellt. Eine Einvernahme war noch ausständig, hieß es. „Das Ersuchen um Öffentlichkeitsfahndung nach den weiteren sieben mutmaßlichen Tätern bleibt aufrecht“, so Dittrich weiter.