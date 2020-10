Rapid-Sportchef Barisic: „Da bin ich gescheitert!“

„Zwei Akkus am Tag habe ich gebraucht, mein Handy war voll. Es war ja unglaublich, was für Spieler gehandelt wurden, welche Manager dahergekommen sind. Daher bin ich erleichtert, dass es jetzt endlich vorbei ist.“ Zoki Barisic am Tag nach dem Ende der Transferzeit. Erleichtert? Ja und nein. Das Finish in Hütteldorf war turbulent. Der späte Abgang von Thomas Murg zu PAOK, der Leih-Deal mit Marcel Ritzmaier - sportlich ein Nullsummenspiel, finanziell ein Geschäft.