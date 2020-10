Deal! SK Rapid holt Ritzmaier aus England „heim“

Der 27-jährige Steirer, der die meiste Zeit seiner Fußballer-Karriere in den Niederlanden bei PSV Eindhoven, Cambuur Leeuwarden, NEC Nijmegen sowie den Go Ahead Eagles verbrachte und ab Juli 2018 für eineinhalb Jahre beim Wolfsberger AC auch wieder in der Heimat für Furore sorgen konnte, wird für ein Jahr vom Vorletzten der 2. englischen Liga ausgeliehen. Bei den Engländern steht er zwar noch bis Sommer 2022 unter Vertrag - seit dem angekündigten Abgang von Trainer Gerhard Struber in die USA scheint bei Barnsley aber etwas Unruhe ausgebrochen zu sein.