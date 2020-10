Griechischer Teamchef sieht ÖFB-Team als Vorbild

Griechenlands Fußball-Teamchef Johannes van‘t Schip hat vor dem Testspiel am Mittwoch in Klagenfurt gegen Österreich großes Lob an die ÖFB-Auswahl verteilt! „Sie haben sich in punkto Qualität und Spielweise stark verbessert und haben wieder eine gute Mannschaft. Sie spielen so ähnlich, wie wir spielen wollen“, erklärte der 56-Jährige am Dienstagabend.