Geht bei Sturms Ladenhüter Eze doch noch was?

Vielleicht verhinderte auch die 5-Spiele-Sperre, die Eze aus seiner Zeit in der Türkei noch abzubrummen hatte, einen früheren Transfer. Schicker: „Doch die ist mit dem Altach-Spiel nun auch abgesessen.“ Und falls doch kein Verein beim Stürmer anbeißt, „dann gibt’s im Winter die nächste Möglichkeit“, so Schicker. Ob Eze bis dahin in die Mannschaft eingebaut wird, muss Christian Ilzer entscheiden.

„Das einzig Positive“