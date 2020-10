Mattersburger Krimi: Hotelier und Bote im Fokus

Die Geschichte vom barmherzigen Martin verliert immer mehr an Glaubwürdigkeit. Es war die Geschichte von Martin Puchers Anwalt, der sie nach dem Auffliegen des Skandals rund um die Commerzialbank den Medien erzählte. Kredite großzügig vergeben (auch an nicht kreditwürdige Leute), in einen Strudel geraten. Nicht mehr herausgekommen. Er selbst sei allein schuld, habe aber für sich nichts abgezweigt.