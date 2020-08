Eingespieltes Team: Auch Puchers Komplizin gesteht

„Vollständige Aufklärung“ durch USB- und Festplatten-Daten

In der Bankbilanz seien rund 350 Millionen Euro an Kundenkrediten ausgewiesen worden. 180 Millionen davon sollen fingiert gewesen sein. In ihrer Einvernahme verweise Klikovits auch mehrfach auf Datenträger, die sie den Ermittlern übergeben habe: „Auf den USB-Sticks und auf der Festplatte befinden sich umfangreiche Daten, die die vollständige Aufklärung der Causa sicherstellen werden“, so die Ex-Vorständin.