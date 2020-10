Krach bei PSG: Sportboss droht Tuchel mit Trennung

Rund 100 Millionen Euro Minus

Wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode am Montag hatte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag angemahnt, dass der Kader des Champions-League-Finalisten verstärkt werden müsse. „Wenn die Mannschaft so bleibt, können wir nicht mehr über die gleichen Ziele sprechen“, so der 47-Jährige. Doch Leonardo denkt in der Corona-Krise offenbar lieber ans Budget, er sagt: „Wir leben in einer schwierigen Situation, nicht nur der Fußball.“ Rund 100 Millionen Euro soll PSG im letzten halben Jahr verloren haben und der Kader sei schließlich gut genug.