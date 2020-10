„Dancing Stars“: Dämpfer für lüsterne Sarkissova

Auch in der zweiten Show konnte Karina Sarkissova mit lüsternen Kommentaren bei so manchem männlichen „Dancing Star“ nicht hinterm Berg halten. Doch die Rechnung hatte die Ballerina dieses Mal ohne Moderatorin Kristina Inhof gemacht, die die Jurorin nach offensiven Flirtversuchen sowie Kommentaren über die „g ... - muskulösen - Arme“ von Boxer Marcos Nader charmant, aber konsequent in die Schranken wies und sie aufforderte, doch bitte die Leistung zu bewerten. Genug ist manchmal halt selbst für die „Dancing Stars“-Moderatoren genug, denn auch schon zuvor gab‘s für Norbert Oberhauser von der Tänzerin ein recht anzügliches Grinsen zur Wertung.