Steirer-Firma lässt mit Übersiedelung aufhorchen

Die steirische Wirtschaftswelt ist ein Wellental: Neben Hiobsbotschaften – zuletzt das Aus für 220 Jobs bei AVL List in Graz – gibt es auch Lichtblicke. So bezog Hörakustiker Neuroth seinen neuen Produktionsstandort in Lebring. Bemerkenswert: Er entstand nicht auf der grünen Wiese, sondern im ehemaligen Isovoltaic-Werk. Vom Einbruch im Corona-Lockdown hat Neuroth sich erholt.