Dirk Heidemann: „Ich hatte einen Schlaganfall“

„Nach ,Dancing Stars‘ bin ich direkt nach New York in meine Tanzschule und von dort aus nach Los Angeles und dann von Los Angeles nach Taiwan. 25 Stunden. Da hat‘s dann geknallt“, ist er sich sicher. Damals habe er die Warnzeichen aber nicht erkannt. Erst als er zurück in Deutschland war, haben Bekannte die Veränderungen an ihm bemerkt. „Dass ich den Fuß hinterher ziehe und dass ich lalle“, hätten sie ihm gesagt. Als er dann verwirrt im Bademantel auf der Straße stand, riefen sie die Rettung.