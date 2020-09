Ischgl lädt Söder ein: „Sie werden anders denken“

Kommission präsentiert Bericht Mitte Oktober

Apropos Corona und Ischgl: Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. wird am 12. Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck ihren Bericht präsentierten. Dies gab das Gremium am Montag bekannt. In insgesamt vier mehrtägigen Sitzungen seien 53 Auskunftspersonen angehört worden, teilte die Kommission mit, die unter dem Vorsitz des ehemaligen OGH-Vizepräsidenten Ronald Rohrer steht.