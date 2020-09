Kinder-Rachen testen die angenehme Corona-Lösung

Per Zufallsprinzip wurden in Salzburg acht Volksschulen (Maxglan 2, Hallein, Bergheim, Lamprechtshausen, Wals, Hüttau, Niedernsill, Zell am See), vier Neue Mittelschulen (Wals-Siezenheim, Großarl, St. Johann, Saalfelden) und drei Höhere Schulen (BG Nonntal, BRG Salzburg, Werkschulheim Felbertal) für die Gurgel-Studie des Forschungsministeriums ausgewählt. Das ganze Schuljahr über sollen dort 10- bis 15-Jährige alle fünf Wochen mit einer Kochsalzlösung gurgeln. Die Probe wird anschließend im Labor ausgewertet. „Wir möchten herausfinden, wie groß die Dunkelziffer an Infizierten bei den Schülern ist“, so eine Ministeriumssprecherin.