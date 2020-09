96. Pole! Hamilton gewinnt turbulentes Qualifying

96. Pole! Mercedes-Star Lewis Hamilton hat am Samstag ein turbulentes Qualifying in Russland für sich entschieden. Der Brite schnappte sich in Sotschi die Pole und startet am Sonntag von Startplatz eins. Dahinter lauert überraschend Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Hamilton-Teamkollege Valtteri Bottas enttäuschte und musste sich mit Rang drei begnügen. Für eine Schrecksekunde sorgte Ferrari-Mann Sebastian Vettel mit einem wilden Abflug.