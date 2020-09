Demi Lovato nach Blitz-Verlobung wieder getrennt

Während Lovato in Los Angeles lebt, befindet sich Ehrich aktuell in Atlanta, wo er an einem neuen Projekt arbeitet. „Es kam zu Konflikten“, heißt es. Eine weitere Quelle geht dabei schon mehr ins Detail. Der Insider will wissen, dass dem Schauspieler sein Job zu Kopf gestiegen sei. „Max‘ Bekanntheit ist emporgeschossen. Und das war hart. Er hat sich ganz von Hollywood einwickeln lassen.“