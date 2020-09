Wird Netflix Lewis Hamilton zum Verhängnis?

Lauter Mercedes-Siege

Netflix also als schlechtes Omen für Hamilton und Mercedes? Wer den Aberglauben zur Seite schiebt, kommt zu einem anderen Schluss: Mercedes ist in Sotschi bisher ungeschlagen. 2014: Hamilton vor Rosberg. 2015: Sieg Hamilton (Rosberg out). 2016: Rosberg vor Hamilton. 2017: Sieg Bottas (Hamilton Vierter). 2018: Hamilton vor Bottas. 2019: Hamilton vor Bottas. Selbst der abergläubisch-skeptisch angehauchte Toto Wolff muss gestehen: „Sotschi war in der Vergangenheit ein gutes Pflaster für uns. Wir haben dort eine starke Bilanz zu verbuchen.“