Blekowa: Sei ein Teil der Menschenkette

Ein ganzes Jahr schon ist Martin Ladinig mit der Organisation der Menschenkette beschäftigt. „Der Mallestiger Mittagskogel bildete den westlichsten Punkt der damaligen Demarkationslinie. Und von diesem wollen wir zum Jubiläum 100 Jahre Volksabstimmung eine 16 Kilometer lange Menschenkette bis zum Dreiländereck bilden. Den Teilnehmern soll dabei ein Einblick ins Land und ein Ausblick in die Nachbarländer ermöglicht werden. Für ein gemeinsames Europa“, so der 44-Jährige beim Aufstieg auf die Blekowa Alm oberhalb von Finkenstein. Zumindest bei jeder der 294 Grenzmarkierungen, die in Sichtweite zwischen acht und 180 Metern auseinander liegen, soll laut Martin jemand stehen.