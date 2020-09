Seltener Käfer gefährdet Tunnelbau im Flachgau

Wie der Käferexperte Jonas Eberle von der Universität Salzburg am Dienstag erklärte, sei der Schwarze Grubenlaufkäfer einer der größten und prächtigsten Käfer, die es hierzulande gebe. Er lebt in Quellsumpfwäldern mit dauerhaft sauberem Wasser und Holz - eine Umgebung, die für ihn überlebensnotwendig sei. Dieser Lebensraum für den Käfer sei zuletzt aber sehr knapp geworden. Zuletzt habe es nur sechs Nachweise im ganzen Land Salzburg gegeben, wo dieser Käfer vorkomme. „Darum ist die Art auch in der FFH-Richtlinie der EU enthalten.“