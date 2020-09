„Dieser Kahlschlag ist eine ganz große Dummheit!“

„Wenn hier so abgeholzt wird, wie es der Bescheid vorsieht, dann steht in dem Bereich kein Baum mehr“, schüttelt der Zirler Franz Reinhart, dessen Hofstelle an die A12 angrenzt, ungläubig den Kopf. „Alle Weiden und Pappeln sollen weg, insgesamt 500 Festmeter Holz. Einen Holzberg dieses Ausmaßes kann man sich nur schwer vorstellen.“ Wertvoller Schutzwald gegen Feinstaub und Lärm ginge verloren, ebenso der Sichtschutz zur Autobahn.