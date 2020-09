Mauerwerk steht vor der nächsten Absage

Am Freitag startet in der 3. Liga die sechste Runde. Für den FC Mauerwerk aber nur auf dem Papier, denn die Simmeringer haben derzeit erst ein einziges Spiel am Konto. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man am Freitag wieder nicht spielen kann ist mehr als gegeben. Denn die Mauerwerk-Spieler sind immer noch in Heim-Quarantäne. Es fehlen die Bescheide von der Behörde um diese verlassen zu können. Somit ist an keinen Trainingsbetrieb zu denken und auch kein Meisterschaftsspiel. „Eigentlich ist das unglaublich. Aber wir werden uns an die Vorschriften halten“, so Co-Trainer Patrick Kasuba. Für Kasuba ist jetzt wieder alles „normal“. Er hat seinen „Ausgeh-Bescheid“ schon in Händen.



Vielleicht klappt es am Mittwoch mit dem Training

Heute wird es wohl wieder nichts mit einem Mannschaftstraining bei Mauerwerk werden. Somit wäre auch eine Verschiebung auf Samstag nicht mehr möglich. Bleibt nur mehr der Sonntag oder gar der Montag für ein Spiel gegen die Niederösterreicher. Die Brucker wollen dieses Match unbedingt durchführen. Dafür müssen die Mauerwerk-Kicker aber spätestens am Donnerstag die „Ausgeh-Bescheide“ in Händen haben. Vier Tage vor dem Spiel muss die Quarantäne für die Mannschaft beendet sein. „Wir sind natürlich positiv gestimmt das es klappt. Vier Nachtragsspiele sind ganz schön viel“, so Kasuba weiter. Positiv ist für die Rieger-Elf sicherlich die Tatsache, dass nur ein Spiel zu Hause am Wienerberg-Platz stattfindet. Da man kein Flutlicht am Hauptplatz hat wäre ein Terminchaos vorprogrammiert.