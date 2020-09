Wiener Sport-Club übernimmt die Tabellenführung

Heiß ging es her in der 5. Runde der 3. Liga in der Regionalliga Ost. Im Spitzenspiel musste sich Bruck/Leitha gegen Titelkandidat Stripfing mit 1:2 geschlagen geben. Nutznießer ist der Wiener Sport-Club. Die Dornbacher konnten mit einem 1:0-Erfolg über den 1. Wiener Neustädter SC die Tabellenführung übernehmen. Immer noch ungeschlagen ist Leobendorf. Auch im Match gegen Marchfeld Mannsdorf gab es einen Sieg. Hier gibt es noch einmal die Sendung vom Montag (siehe unten).