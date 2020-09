Versuchter Raub mit Taschenmesser und Gabel

Am Samstag in der Früh versuchte ein 56-jähriger Salzburger in der Landeshauptstadt einer 72-Jährigen die Handtasche zu rauben. Dabei bedrohte der Mann das Opfer mit einem Taschenmesser und einer Gabel. Ein couragierter Passant schritt ein und konnte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.