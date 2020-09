Erste Schulwoche endet mit Virusfolgen

Es ist kein leichter Start ins Herbstsemester. Nach der ersten Unterrichtswoche zählt Salzburg 15 Corona-Fälle in Bildungseinrichtungen. Erst am Freitag wurden drei neue Infektionen bei Schülern gemeldet. Die Folge: Insgesamt sechs Klassen – und somit mehr als hundert Schüler sowie ihre Lehrkräfte – wurden per Verordnung des Bürgermeisters der Stadt Salzburg verkehrsbeschränkt, weil sie als Kontaktpersonen eingestuft wurden. Sie dürfen eine Woche lang weder zur Schule, noch Öffis benutzen oder in öffentliche Einrichtungen. Betroffen sind drei Klassen des Christian-Doppler-Gymnasiums, eine Klasse der Handelsschule II für Leistungssportler sowie zwei Klassen der Fachschule für Wirtschaft und Leistungssport des Bildungsförderungsinstitutes Salzburg.