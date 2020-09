In Risikogebiet: Der Supercup findet statt

Der Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla soll trotz der in Deutschland vorgenommenen Einstufung des Spielortes Budapest als Risikogebiet wie geplant stattfinden. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mitteilte, wird an der Ausrichtung der Partie am 24. September vor Zuschauern festgehalten.