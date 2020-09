So verändert die Krise die steirische Wirtschaft

Die Steiermark ist stark exportorientiert. Erweist sich das in Zeiten der Krise, wo Grenzen dichtgemacht werden, als Nachteil?

50 Prozent der in der Steiermark produzierten Ware gehen in die Welt. Es ist eigentlich die steirische Stärke, die in den vergangenen 20 bis 30 Jahren sukzessive aufgebaut wurde. Ich wäre vorsichtig, das jetzt infrage zu stellen.