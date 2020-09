Kastner & Öhler setzt Ausrufezeichen in Innsbruck

Sieben Millionen Euro investierte Österreichs größtes Mode- und Sportartikelunternehmen in heimischem Besitz, Kastner & Öhler, in den neuen Standort in der Innsbrucker Innenstadt. Auf drei Etagen residiert nun der Nachfolger von Peek & Cloppenburg im Kaufhaus Tyrol. Am Donnerstag geht die Eröffnung über die Bühne.