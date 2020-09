Fahrplan fix: Keine Angst vor Zentralmatura neu

Auch die Zentralmatura war davon betroffen: „Heuer wurde die Jahresnote in die Maturanote einbezogen. Diese Regelung hat sich bewährt und wird beibehalten“, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Eine Ankündigung, die bei angehenden Maturanten wohl für Entspannung sorgt. Sie können also schon jetzt den Grundstein für einen positiven Abschluss legen.