Bewaffneter Bankräuber nach Überfall auf Flucht

Bewaffneter Raubüberfall am Montagvormittag in Wiener Neustadt (Niederösterreich): Ein bis dato Unbekannter bedrohte zunächst einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe, ehe er mit Beute in nicht genannter Höhe die Flucht ergriff. Die Fahndung nach dem Täter läuft, das Landeskriminalamt ermittelt.