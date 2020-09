Für Raumordnung gäbe es Vorbild Niederösterreich

„Was Schutz der Naherholung und des Grünraums, Bodenschutz und Klimaschutz bzw. Klimaanpassung angeht, gilt für die vorliegende ROG-Novelle in Oberösterreich: Noch schlanker, noch unverbindlicher, nichts ist fix. Zukunftsstrategie und Gemeinwohl schauen anders aus“, so die Kritik von Umweltanwalt Donat am oberösterreichischen Gesetz auf den Punkt gebracht: Seine Vorschläge habe man, wenn überhaupt, nur „mikroskopisch klein“ übernommen.