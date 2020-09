Junge Steirerinnen gingen auf Polizisten los

Drei betrunkene junge Steirerinnen haben nach einem Ladendiebstahl in der Grazer Innenstadt am Donnerstagabend einschreitende Polizisten attackiert. Sie wurden festgenommen, weil sie sich weigerten, ihre Personalien zu nennen. Das Diebesgut - mehrere Alkoholika - hatten sie noch in Rucksäcken bei sich, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.