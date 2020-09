Stadtrat Hacker: „Rapid-Fans haben es in der Hand“

Die Bundesliga-Auftaktpartien sind von den schärferen Regeln für Großveranstaltungen noch nicht betroffen. Damit dürfen am heutigen Freitagabend 10.000 Fans ins Rapid-Stadion, in Wien-Favoriten darf die Austria über 7000 zahlende Gäste einlassen. „Es gibt wirklich vorbildlichste Präventionskonzepte“, lobte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag die Vorarbeiten der Klubs.