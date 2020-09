Landtag diskutiert über das Seen-Volksbegehren

Der Sommer neigt sich - trotz eines letzten Aufbäumens - dem Ende zu. Damit wird es an unseren Seen ruhiger, politisch bleiben sie in Diskussion. „Die Sitzung des Ausschusses für Bürgerbeteiligung brachte erste Ergebnisse“, fasst Landtagspräsident Reinhart Rohr die Behandlung des Seenvolksbegehrens im Ausschuss zusammen.