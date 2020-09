Beim Ausweichen nach dem Unfall krachte es erneut

Mittwochabend mussten Fahrzeuglenker an einer Stelle der Grafensteiner Landesstraße in Gallizien die Geschwindigkeit verringert, den zuvor war dort ein Unfall passiert. Langsam fuhr also ein Lkw-Lenker (50) aus dem Bezirk Völkermarkt, doch die nachfolgende Autolenkerin erkannte die Notwendigkeit des Tempodrosselns zu spät.