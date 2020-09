Rehschnitzel & Co: Da wird Graz so richtig wild!

Der „Wildgenussmarkt“ ab 12 Uhr ist Auftakt für die Wildwoche in Graz, bei der von 14. bis 20. September elf Spitzenlokale ihre Speisekarte mit Rehschnitzel & Co. auffetten. Die Vorstellung gestern in der Skybar, vor sonnengeküsster Grazkulisse, gefiel natürlich Top-Koch Christof Widakovich, Landesjäger Franz Mayr-Melnhof, Feinspitz Reinhart Grundner und Genussbotschafterin Waltraud Hutter. Alle Infos: www.genusshauptstadt.at