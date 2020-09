Job, Privatleben, Plan B und schlechte Morgenlaune

30 Jahre on Air, seit 30 Jahren unverwechselbar. Wohl kein anderer Radiomoderator des Landes ist so vielen Österreichern ein Begriff wie Robert Kratky. Warum ihn nie ein anderer Job gereizt hat, was er dafür aufgeben musste und was ihn nach drei Jahrzehnten noch immer antreibt? Sasa Schwarzjirg traf ihn zum ausführlichen Interview, in dem der Medienmacher mehr Privates preisgab als gedacht.