Gala und Europacup-Auslosungen werden verlegt

Europas Fußballer des Jahres wird in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen gekürt. Der für den 1. Oktober geplante Gala-Abend soll statt in Athen in der Zentrale der UEFA in Nyon stattfinden, wie der Europa-Verband am Mittwoch bekannt gab. Ohne Klubvertreter und Medien - aber mit den Preisträgern. Geehrt werden die beste Spielerin und der beste Spieler sowie die besten Trainer des Jahres.