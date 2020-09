Ronaldo knackt gegen Schweden Schallmauer

Mit seinen Länderspieltoren 100 und 101 hat Cristiano Ronaldo am Dienstag in der Nations League nicht nur Portugal zu einem 2:0 (1:0) in Schweden geschossen. Der Superstar knackte als erster Europäer auch die „Hunderter“-Schallmauer. Seine makellosen Portugiesen führen zudem Gruppe A3 punktegleich mit Frankreich an, das die Neuauflage des WM-Finales 2018 gegen Kroatien in Paris 4:2 gewann.